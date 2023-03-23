SCMP: В Японії схвально оцінили поїздку прем’єра Кішіди в Україну, він планував її давно

Візит японського прем’єра в Київ посилає важливий сигнал перед самітом G7, який наступного місяця пройде в Хіросімі, інформує ZN.ua.

SCMP: В Японії схвально оцінили поїздку прем’єра Кішіди в Україну, він планував її давно
© Суспільне мовлення

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда несподівано приїхав в Україну цього тижня. І цей його вчинок отримав широку підтримку вдома. Оглядачі пишуть, що це був «необхідний крок» перед проведенням саміту G7 в Японії наступного місяця.

Західні лідери теж привітали переговори прем’єр-міністра Фуміо Кішіди з президнетом Володимиром Зеленським, які певною мірою відвели увагу від зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна з Владіміром Путіним в Москві в той же час, - пише гонконгське видання South China Morning Post.

«Гадаю, Кішіда здійснив поїздку з двох причин. По-перше, Японія готується до головування на зустрічі G7. І Україна буде головною темою розмов. Після того, як президент США Джо Байден відвідав Київ цього року, японський лідер став єдиним лідером G7, який цього не зробив», - прокоментував професор міжнародних відносин токійського відділення Університету Тeмпл Джеймс Браун.

Видання пише, що прем’єр-міністр Японії давно хотів відвідати Київ. І певні плани були ще минулого року, однак, їх не вдалося втілити.

«З наближенням саміту це стало трішки соромно. Сама поїздка - це вже важливий індикатор японської підтримки. Але додаткова допомога, про яку оголосив Кішіда, вражає», - додав Браун.


Лесь Димань, ZN.ua





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