З несподіваним візітом до України їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

Наразі прем’єр-міністр Японії перебуває в дорозі до України, інформує ZN.ua.

З несподіваним візітом до України їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
© Japan Today

Прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо виїхав з Індії до України. Візит не був офіційно анонсований раніше, пише японське видання NHK з посиланням на посадовців країни.

Відзначається, що Кісіда наразі в дорозі й прибуде до України вже сьогодні. Зокрема про це повідомили представники уряду та правлячої партії.

В Україні прем'єр-міністр Японії зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що перший візит японського лідера до України з початку російського вторгнення.

Очікується, що Кісіда скаже Зеленському, що Японія, яка приймає зустріч Великої Сімки в цьому році, буде прагнути до міжнародної єдності, накладаючи суворі санкції проти Росії. Прем'єр-міністр також, напевно, скаже, що Японія продовжить надавати максимальну підтримку Україні, приділяючи особливу увагу відновленням та гуманітарній допомозі.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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