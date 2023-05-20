Президент Бразилії може зустрітися із Зеленським у Японії – ЗМІ

Після скандальних заяв про Крим він змінив риторику.

Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва повідомив свого французького колегу Еммануеля Макрона, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Хірошімі, повідомило журналістам джерело в адміністрації президента Франції, повідомляє Sky News, інформує ZN.ua.

Президент Бразилії може зустрітися із Зеленським у Японії – ЗМІ
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Раніше Лула закликав до припинення вогню та пропонував створити клуб націй, включаючи Бразилію, для встановлення миру.

Водночас він відмовився надати зброю Україні, у коментарях поклав на Україну певну провину за вторгнення Росії та заявив, що США та Європа стимулюють бойові дії.

Його зауваження розкритикували всі ці сторони, а також поставиили питання про неупередженість Бразилії в будь-яких можливих мирних переговорах.

Пізніше президент Бразилії різко змінив риторику. Аналітики пов'язують зміну риторики Лули з його бажанням поглиблювати економічні зв'язки між Бразилією та країнами Європейського Союзу та залучити європейські інвестиції у свою країну. Його перші заяви про війну в Україні суперечили консолідованій позиції ЄС та були поганим тлом для переговорів з економічних питань.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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