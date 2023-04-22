На окупованих територіях діти та підлітки найбільше відчувають терор загарбників — Федоров

Зокрема, окупанти вивозять школярів у РФ під виглядом канікул.

На тимчасово окупованих територіях діти та підлітки найбільше відчувають терор російських загарбників. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як ворог тисне на найменш захищених мешканців тимчасово захоплених територій, інформує ZN.ua.

На окупованих територіях діти та підлітки найбільше відчувають терор загарбників — Федоров
© Минобороны РоSSии/t.me

За його словами, окупанти вивозять школярів у РФ під виглядом канікул і перебування в таборах Криму чи Краснодарського краю та влаштовують «промивку мізків» про «один народ» та «велич Росії».

А в школах і псевдовишах на окупованих територіях росіяни змушують дітей вступати до однієї з десятка «молодіжних організацій».

Ці «організації» змушують дітей вивчати історію, спотворену росіянами, проводять військову підготовку та навчають надавати меддопомогу солдатам.

«Все це щедро присмачено роспропагандою», - додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що в школах на тимчасово окупованих територіях росіяни промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення. Якщо спочатку це відбувалось в межах «розмов про важливе» – спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про «СВО» у програму з історії.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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