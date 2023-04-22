На окупованих територіях діти та підлітки найбільше відчувають терор загарбників — Федоров

Зокрема, окупанти вивозять школярів у РФ під виглядом канікул.

На тимчасово окупованих територіях діти та підлітки найбільше відчувають терор російських загарбників. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів , як ворог тисне на найменш захищених мешканців тимчасово захоплених територій, інформує ZN.ua .

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За його словами, окупанти вивозять школярів у РФ під виглядом канікул і перебування в таборах Криму чи Краснодарського краю та влаштовують «промивку мізків» про «один народ» та «велич Росії».

А в школах і псевдовишах на окупованих територіях росіяни змушують дітей вступати до однієї з десятка «молодіжних організацій».

Ці «організації» змушують дітей вивчати історію, спотворену росіянами, проводять військову підготовку та навчають надавати меддопомогу солдатам.

«Все це щедро присмачено роспропагандою», - додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що в школах на тимчасово окупованих територіях росіяни промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення. Якщо спочатку це відбувалось в межах «розмов про важливе» – спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про «СВО» у програму з історії.