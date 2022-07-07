Прем'єр Ірландії Міхал Мартін відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку
Голова Київської ОВА повідомив, скільки українців виїхали до Ірландії, рятуючись від війни, інформує
Прем‘єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, який сьогодні прибув до України, відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь. Про це
«Міхал Мартін на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами. Прем‘єр-міністр Ірландії висловив підтримку Україні в цей непростий час», – зазначив Кулеба.
За його словами, наразі в Ірландії перебувають близько 40 тисяч українців, які вимушено тікали від повномасштабного вторгнення РФ до України. Кулеба висловив вдячність Ірландії за постійну підтримку та допомогу Україні.
В рамках візиту Мартін також планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити з українською владою, як Ірландія та ЄС можуть підтримати поточні й майбутні потреби країни.