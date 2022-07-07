Прем'єр Ірландії Міхал Мартін відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку

Голова Київської ОВА повідомив, скільки українців виїхали до Ірландії, рятуючись від війни, інформує ZN.ua.

Прем'єр Ірландії Міхал Мартін відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку
© Київська ОВА/Олексій Кулеба

Прем‘єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, який сьогодні прибув до України, відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Міхал Мартін на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами. Прем‘єр-міністр Ірландії висловив підтримку Україні в цей непростий час», – зазначив Кулеба.

За його словами, наразі в Ірландії перебувають близько 40 тисяч українців, які вимушено тікали від повномасштабного вторгнення РФ до України. Кулеба висловив вдячність Ірландії за постійну підтримку та допомогу Україні.

В рамках візиту Мартін також планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити з українською владою, як Ірландія та ЄС можуть підтримати поточні й майбутні потреби країни.





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