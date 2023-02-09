Депутат від «Альтернативи для Німеччини» таємно відвідав Білорусь — розслідування

Політик від праворадикальної німецької партії AfD (Альтернатива для Німеччини) Петр Бистрон, ймовірно, використав відрядження до Литви, щоб відвідати Білорусь наприкінці минулого року.

Про це повідомляє видання RND із посиланням на дослідження некомерційного дослідницького центру Correctiv і литовської телекомпанії LRT. За їх даними, цю частину поїздки він приховав у наданому керівництву Бундестагу звіті про відрядження.

За словами джерела в литовських прикордонних органах, депутат від AfD в’їхав до Білорусі 16 листопада в прикордонному місті Мединінкай з Литви і повернувся 19 листопада. На зворотному шляху у прикордонному пункті Бистрон прикордонники перевірили та записали ім’я водія, який супроводжував Бистрона.

Прикордонники відмовились підтверджувати цю інформацію офіційно, наголосивши, що дані про перетин кордону вони надають лише держаним органам у виняткових ситуаціях.

Мета візиту депутата AfD до Білорусі залишилась нез’ясована. Сам Бистрон не відповів на письмовий запит журналістів.

Бистрон є представником AfD у комітеті закордонних справ Бундестагу.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот (СДПН) назвав інформацію про про поїздку «дуже неприємним явищем».