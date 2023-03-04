Україну відвідав генеральний прокурор США Меррік Ґарланд

Посадовець у Львові зустрівся з українським колегою.

Україну відвідав генеральний прокурор США Меррік Ґарланд
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Генеральний прокурор США Меррік Ґарланд відвідав Україну з неоголошеним візитом, повідомляє USA Today.

Як повідомили в американському Міністерстві юстиції, поїздка не була анонсована з міркувань безпеки.

Ґарланд прибув до Львова у п'ятницю на запрошення генерального прокурора України. Під час зустрічі він підтвердив зобов’язання США допомагати українським колегам у переслідуванні військових злочинців.

«Генеральний прокурор провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого та неспровокованого вторгнення проти її суверенного сусіда», — заявили представники юстиції.

Раніше цього тижня Ґарланд повідомив Юридичному комітету Сенату, що чиновники Міністерства юстиції активно підтримують своїх колег в Україні у розслідуванні ймовірних військових злочинів.

Прокурор додав, що американські агенти-криміналісти зараз працюють в Україні, допомагаючи українським слідчим.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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