Україну відвідав генеральний прокурор США Меррік Ґарланд

Генеральний прокурор США Меррік Ґарланд відвідав Україну з неоголошеним візитом, повідомляє USA Today.

Як повідомили в американському Міністерстві юстиції, поїздка не була анонсована з міркувань безпеки.

Ґарланд прибув до Львова у п'ятницю на запрошення генерального прокурора України. Під час зустрічі він підтвердив зобов’язання США допомагати українським колегам у переслідуванні військових злочинців.

«Генеральний прокурор провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого та неспровокованого вторгнення проти її суверенного сусіда», — заявили представники юстиції.

Раніше цього тижня Ґарланд повідомив Юридичному комітету Сенату, що чиновники Міністерства юстиції активно підтримують своїх колег в Україні у розслідуванні ймовірних військових злочинів.

Прокурор додав, що американські агенти-криміналісти зараз працюють в Україні, допомагаючи українським слідчим.