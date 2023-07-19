Прем’єр Ірландії: Не можна допустити, щоб Росія досягла успіху у війні

Він також додав, що "Україна переможе".

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який наразі перебуває із візитом в Україні, під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським закликав світ забезпечити Україну усім необхідним, щоб наша держава змогла пермогти. Про це повідомляє видання Perspective, інформує ZN.ua .

© Володимир Зеленський/twitter

Варадкар зазначив, що Росія зараз намагається зламати рішучість українського народу, але це неможливо.

"Сьогоднішнє відвідування місць звірств і моя зустріч тут, у Києві, підтвердили мені, що Росія не досягне успіху, і не можна допустити, щоб Росія досягла успіху", – сказав глава ірландського уряду.

За словами політика, ідея про те, що у 21 столітті кордони якоїсь країни можуть бути змінені шляхом насильства або демократичні уряди можуть бути повалені іноземним вторгненням, має зникнути.

"Ми повинні забезпечити успіх України, її перемогу в цій війні, щоб жодна інша країна не зазнала нападу", – сказав Варадкар.

За його словами, Росія дуже помиляється, якщо розраховує за допомогою ударів по цивільному населенню та об'єктам інфраструктури відлякати партнерів України від підтримки та допомоги.

"Володимире Зеленський, ми стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно. Україна переможе, і Україна буде відновлена", – додав він.

Раніше прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявляв, що його країна виділить додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарні потреби України. Зокрема гроші мають витратити на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС.