Прем’єр Ірландії: Не можна допустити, щоб Росія досягла успіху у війні

Він також додав, що "Україна переможе".

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який наразі перебуває із візитом в Україні, під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським закликав світ забезпечити Україну усім необхідним, щоб наша держава змогла пермогти. Про це повідомляє видання Perspective, інформує ZN.ua.

Прем’єр Ірландії: Не можна допустити, щоб Росія досягла успіху у війні
© Володимир Зеленський/twitter

Варадкар зазначив, що Росія зараз намагається зламати рішучість українського народу, але це неможливо.

"Сьогоднішнє відвідування місць звірств і моя зустріч тут, у Києві, підтвердили мені, що Росія не досягне успіху, і не можна допустити, щоб Росія досягла успіху", – сказав глава ірландського уряду.

За словами політика, ідея про те, що у 21 столітті кордони якоїсь країни можуть бути змінені шляхом насильства або демократичні уряди можуть бути повалені іноземним вторгненням, має зникнути.

"Ми повинні забезпечити успіх України, її перемогу в цій війні, щоб жодна інша країна не зазнала нападу", – сказав Варадкар.

За його словами, Росія дуже помиляється, якщо розраховує за допомогою ударів по цивільному населенню та об'єктам інфраструктури відлякати партнерів України від підтримки та допомоги.

"Володимире Зеленський, ми стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно. Україна переможе, і Україна буде відновлена", – додав він.

Раніше прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявляв, що його країна виділить додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарні потреби України. Зокрема гроші мають витратити на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Ердоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшлаЕрдоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшла
США продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – СалліванСША продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – Салліван
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Чилі: Те, що робить Росія в Україні – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне правоПрезидент Чилі: Те, що робить Росія в Україні – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право
Росія виставила ООН ультиматум щодо зернової угодиРосія виставила ООН ультиматум щодо зернової угоди
Крилаті ракети та дрони – Росія атакувала Україну 63 боєприпасамиКрилаті ракети та дрони – Росія атакувала Україну 63 боєприпасами
Через обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУРЧерез обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУР
Росія збільшила боєздатність кораблів у Чорному моріРосія збільшила боєздатність кораблів у Чорному морі
Росіяни почали активніше «плодити» фейки з українськими військовополоненими – СтратКом ЗСУРосіяни почали активніше «плодити» фейки з українськими військовополоненими – СтратКом ЗСУ
Росіяни на окупованих територіях погрожують депортацією жителям, які не отримали паспорт РФ — ЦНСРосіяни на окупованих територіях погрожують депортацією жителям, які не отримали паспорт РФ — ЦНС
У МЗС Польщі пояснили чому Росія насправді закрила консульство у СмоленськуУ МЗС Польщі пояснили чому Росія насправді закрила консульство у Смоленську
Тому контрнаступ й повільний: Тарнавський розповів про мінні поля росіян на півдніТому контрнаступ й повільний: Тарнавський розповів про мінні поля росіян на півдні
Держприкордонслужба: Росія частково виводить своїх військових з БілорусіДержприкордонслужба: Росія частково виводить своїх військових з Білорусі
Последние новости
Подгружаем последние новости