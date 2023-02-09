Зеленський відвідав Лондон і повторив слова Черчилля – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії в середу з капелюхом у руці, в буквальному сенсі. Лідер зруйнованої війною країни перервав свою промову в історичній 900-річній Вестмінстерській залі, щоб подарувати спікеру Палати представників Ліндсі Хойл шолом одного з українських асів-винищувачів з написом: "У нас є свобода. Тепер дайте нам крила, щоб захистити її".

Виступаючи англійською мовою і одягнений у знайому всім форму кольору хакі, Зеленський закликав надати сучасні реактивні винищувачі, але він дав парламентарям привід для роздумів не лише про літаки. Про це у своїй колонці пише колумністка Bloomberg Opinion Тереза Рафаель.

Зеленський зробив Британію першою зупинкою своєї другої закордонної поїздки після вторгнення Росії майже рік тому на знак визнання ключової ролі Великої Британії в підтримці України з перших днів війни. Він публічно згадав ім'я Бориса Джонсона, і це було правильно. Попри його численні недоліки, Джонсон розумів, що боротьба в Україні – це також боротьба проти авторитаризму загалом, боротьба за збереження повоєнного порядку, заснованого на правилах, і що від цього залежить сама довіра до Заходу.