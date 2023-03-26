Прем'єр-міністр Ірландії: Путін зупиниться там, де ми його зупинимо

Водночас він додав, що Ірландія не надаватиме військову допомогу Україні через свій військовий нейтралітет, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Ірландії: Путін зупиниться там, де ми його зупинимо
© Getty Images

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, виступаючи сьогодні перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, заявив, що Росія має зрозуміти, що усі її плани в Україні зазнають краху. Про це повідомляє Sky News.

За словами прем’єра, європейські країни повинні збільшити постачання боєприпасів в Україну та забезпечити провал спроб Росії захопити її територію та "повалити уряд".

Варадкар розповів, що Ірландія не надаватиме військову допомогу Україні через свій військовий нейтралітет, але надала нелетальне обладнання, таке як медичні засоби, бронежилети та паливо.

Він також розкритикував "невдалі" минулі спроби задобрити Росію та її президента Владіміра Путіна.

"Путіну дозволили окупувати частину Грузії, потім дозволили захопити Крим. Люди часто запитують: де зупиниться Путін? Путін зупиниться там, де ми його зупинимо. Я не думаю, що мир буде можливим, доки не стане ясно, що військові цілі Росії в Україні зазнали краху", – додав очільник ірландського уряду.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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