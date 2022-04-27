ВВП Украины может упасть на 30-50 процентов в 2022 году — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что только в 2022 году ВВП Украины может сократиться на 30-50 процентов, о чем заявил в колонке The Economist .

В прошлом году ВВП государства составил 200 миллиардов долларов и стал самым большим за всю его историю, несмотря на оккупацию Россией Крыма и Донбасса, рассказал премьер. По его информации, до начала полномасштабного вторжения РФ ожидался подъем украинской экономики в 2022 году.

“24 февраля Владимир Путин и его роSSийская армия решили уничтожить эти достижения, а также многое другое. Развитие нашей страны и прозападный вектор политики разрушали имперские амбиции Кремля», — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что за первые шесть недель войны РоSSия нанесла ущерб экономике Украины больше чем на 500 миллиардов долларов. По оценкам Правительства, впоследствии эта цифра может возрасти до одного триллиона долларов, то есть в пять раз превысить ВВП Украины в 2021 году.

По словам Шмыгаля, РФ сейчас "делает все возможное, чтобы разрушить экономику Украины и отбросить наш народ обратно в 19 век".

В частности, роSSийские военные заблокировали все морские порты, через которые осуществлялся экспорт более 70% товаров, разрушили два крупнейших украинских металлургических предприятия — Мариупольский комбинат имени Ильича и завод "Азовсталь", а также повредили или уничтожили более семи тысяч жилых домов по всей стране.

Премьер-министр напомнил и об угрозе глобального продовольственного кризиса, который может вызвать война РоSSии против Украины.

Он заявил, что, по оценкам Правительства, для полномасштабного восстановления нашего государства понадобится около 600 миллиардов долларов.

Шмыгаль считает, что отстройку Украины нужно планировать уже сейчас. По его мнению, источниками финансирования для фонда восстановления могут стать замороженные роSSийские активы, гранты и льготные кредиты от Запада и международных организаций, а также украинские власть, бизнес и народ.