Хотели добить раненых: в Северодонецке оккупанты обстреляли больницу, где спасали людей

РоSSийские оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу, в результате обстрела одна женщина погибла.

В городе Северодонецк Луганской области оккупанты подло обстреляли больницу, где спасали раненых жителей региона. Эта больница – одна из двух, которые продолжали работать в области. В результате атаки одна женщина погибла. Об этом сообщил глава военной администрации Луганщины Серегй Гайдай.

"В области осталось только две больницы, которые функционируют – в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня орки специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. РоSSияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей. Разрушение здания существенно. Пострадали сразу несколько этажей. Одна женщина погибла. Ей не раз предлагали эвакуацию", - рассказал глава ОВА.

Сергей Гайдай также добавил, что несмотря на обстрелы больница продолжает спасать жизни мирного населения. "Мы не можем позволить себе оставить людей без помощи", - подытожил чиновник.