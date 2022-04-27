РоSSия обменяла американского студента на летчика-наркоторговца

Осужденного в РоSSии на 9 лет колонии за драку с полицейским американского студента Тревора Рида обменяли на осужденного в США за торговлю наркотиками роSSийского летчика Константина Ярошенко, сообщило МИД РФ .

По словам супруги Ярошенко, обмен прошел в Турции. РоSSийское телевидение показало, как Рид был доставлен в аэропорт Внуково и сел в самолет. Ярошенко из Турции уже прилетел в Сочи.

В США также подтвердили, что американский студент Тревор Рид возвращается домой. В частности президент Джо Байден заявил, что переговоры по обмену Рида требовали "трудных решений", которые "дались ему нелегко".

Байден заявил, что власти США продолжат добиваться возвращения в страну осужденного в РФ Пола Уилана и других американцев.