РоSSия обменяла американского студента на летчика-наркоторговца

Обмен состоялся при содействии Турции.

Росси обменяла американского студента на летчика-наркоторговца
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Осужденного в РоSSии на 9 лет колонии за драку с полицейским американского студента Тревора Рида обменяли на осужденного в США за торговлю наркотиками роSSийского летчика Константина Ярошенко, сообщило МИД РФ.

По словам супруги Ярошенко, обмен прошел в Турции. РоSSийское телевидение показало, как Рид был доставлен в аэропорт Внуково и сел в самолет. Ярошенко из Турции уже прилетел в Сочи.

В США также подтвердили, что американский студент Тревор Рид возвращается домой. В частности президент Джо Байден заявил, что переговоры по обмену Рида требовали "трудных решений", которые "дались ему нелегко".

Байден заявил, что власти США продолжат добиваться возвращения в страну осужденного в РФ Пола Уилана и других американцев.

РоSSийского летчика Константина Ярошенко арестовали в Монровии, столице Либерии, в 2010 году, а затем экстрадировали в США, где Ярошенко был приговорен к 20 годам за торговлю наркотиками.


Ирина Знась, ZN.ua

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