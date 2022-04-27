Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке, погибла женщина — глава ОВА

Разрушение здания большое, пострадало сразу несколько этажей, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке, погибла женщина — глава ОВА
Фото иллюстративное
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

РоSSийские захватчики обстреляли больницу в Северодонецке Луганской области. В результате обстрелов погибла одна женщина, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«В области осталось только две больницы, которые функционируют – в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня орки специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. РоSSияне знали, что больница не пустая, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушение здания существенно, пострадало сразу несколько этажей.

«Одна женщина погибла. Ей неоднократно предлагали эвакуацию», – заявил Гайдай.

Тем не менее, по словам главы ОВА, больница продолжает спасать жизни мирного населения.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Сильные увечья и следы пыток: родители едва смогли опознать сына, которого застрелили оккупанты на КиевщинеСильные увечья и следы пыток: родители едва смогли опознать сына, которого застрелили оккупанты на Киевщине
Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из Краеведческого и Художественного музеев МариуполяОккупанты вывезли все ценные экспонаты из Краеведческого и Художественного музеев Мариуполя
Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненыхОккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненых
Оккупанты забросали светошумовыми гранатами участников антиоккупационного митинга в Херсоне, есть пострадавшиеОккупанты забросали светошумовыми гранатами участников антиоккупационного митинга в Херсоне, есть пострадавшие
Враг дважды ударил по Авдеевке фосфорными бомбами – глава ОВАВраг дважды ударил по Авдеевке фосфорными бомбами – глава ОВА
Глава Еврокомиссии: ЕС считает шантажом остановку поставок газа из РФ и готовит ответГлава Еврокомиссии: ЕС считает шантажом остановку поставок газа из РФ и готовит ответ
Оккупанты с 5 утра обстреливают Горскую общину в Луганской области, погиб человекОккупанты с 5 утра обстреливают Горскую общину в Луганской области, погиб человек
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов: есть погибшие и раненыеВ Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов: есть погибшие и раненые
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии — глава ОВАОккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии — глава ОВА
"Люди вынуждены искать новое жилье": в Мариуполе оккупанты метят уцелевшие дома"Люди вынуждены искать новое жилье": в Мариуполе оккупанты метят уцелевшие дома
Последние новости
Подгружаем последние новости