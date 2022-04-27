Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке, погибла женщина — глава ОВА
Разрушение здания большое, пострадало сразу несколько этажей, информирует
РоSSийские захватчики обстреляли больницу в Северодонецке Луганской области. В результате обстрелов погибла одна женщина,
«В области осталось только две больницы, которые функционируют – в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня орки специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. РоSSияне знали, что больница не пустая, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушение здания существенно, пострадало сразу несколько этажей.
«Одна женщина погибла. Ей неоднократно предлагали эвакуацию», – заявил Гайдай.
Тем не менее, по словам главы ОВА, больница продолжает спасать жизни мирного населения.