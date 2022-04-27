Украинский депутат заявил, что Филипп Киркоров тайно помогает ВСУ

РоSSийский певец Филипп Киркоров, которому запрещен въезд в Украину, тайно помогает военным Вооруженных сил Украины и Службы безопасности в войне с РФ . Он перевел 500 тысяч долларов на закупку бронежилетов и оружия для наших защитников.

Соответствующее заявление сделал в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он отметил, что понимает, почему роSSийский артист не может разглашать эту информацию, а также поблагодарил его за мужественный и верный поступок, информирует Апостроф .

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

"Понятно, что Филипп об этом говорить не может, но это действительно мужественный и верный поступок! Спасибо, Филипп. Слава Украине!" - написал Гончаренко в своем посте.

На данный момент Киркоров никак не прокомментировал заявление о денежном переводе для закупки вооружения и амуниции. Однако известно, что в апреле 2022 года Филипп заступился за задержанного Виктора Медведчука и его супругу Оксану Марченко, и потребовал провести "независимое расследование" в отношении обвиняемого в государственной измене политика. Поклонники и украинские знаменитости раскритиковали исполнителя за такой жест с его стороны. Ведь публикация о задержанном Медведчуке стала первой в социальных сетях певца с момента вторжения РоSSии в независимую Украину.

Фото: blitz.plus

Напомним, в июне 2021 года Филипп Киркоров оказался в черном списке Министерства культуры Украины из-за его поддержки оккупации РФ Крыма. Также в сети распространялась информация о том, что роSSийский артист нарушал украинское законодательство и въезжал на полуостров в обход официальных КПВВ.