Кремль угрожает перекрыть газ и другим странам ЕС

Пока неизвестно, сколько государств согласились на роSSийские условия выплаты, и есть ли такие вообще, информирует ZN.ua.

Кремль угрожает перекрыть газ и другим странам ЕС
© unsplash/joshdatsu

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ может прекратить поставки газа еще большему количеству стран ЕС, если те откажутся платить за него рублями. Об этом он рассказал на последнем брифинге, рассказывают росСМИ.

Он также отметил, что Польша и Болгария будут продолжать получать "голубое топливо", если согласятся платить за него на условиях страны-агрессора.

"По мере того, как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента, конечно, будет выполняться",- заявил Песков.

При этом он не рассказал, сколько стран все-таки согласились платить за газ рублями.

"Путин не намерен вести переговоры по поставкам газа с польским и болгарским коллегами", — отметил Песков.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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