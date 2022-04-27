Кремль угрожает перекрыть газ и другим странам ЕС

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ может прекратить поставки газа еще большему количеству стран ЕС , если те откажутся платить за него рублями. Об этом он рассказал на последнем брифинге, рассказывают росСМИ .

Он также отметил, что Польша и Болгария будут продолжать получать "голубое топливо", если согласятся платить за него на условиях страны-агрессора.

"По мере того, как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента, конечно, будет выполняться",- заявил Песков.

При этом он не рассказал, сколько стран все-таки согласились платить за газ рублями.

"Путин не намерен вести переговоры по поставкам газа с польским и болгарским коллегами", — отметил Песков.