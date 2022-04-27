В Турции надеются на встречу Зеленского с Путиным в ближайшие дни. Подоляк говорит, что дата и контекст не определены

По словам Михаила Подоляка, с одной стороны наблюдается интенсивность боевых столкновений на Донбассе, а с другой продолжаются консультации на уровне рабочих групп, информирует ZN.ua.

В Турции надеются на встречу Зеленского с Путиным в ближайшие дни. Подоляк говорит, что дата и контекст не определены
© Коллаж ZN.UA

Министр обороны Турции Турция надеется, что возможное содействие их президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшие дни удастся организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Кремля Владимира Путина. Однако советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП заявил, что по состоянию на сегодняшний день время и контекст возможной встречи Зеленского и Путина не определены.

«Безусловно Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона имеет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены», – заявил Подоляк.

По его словам, сейчас с одной стороны ОПУ наблюдает определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке Украины и попытки окончательно уничтожить Мариуполь. А с другой стороны, сейчас продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане.

Михаил Подоляк заявил, что как только «появится конкретика», об этом сообщат.

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