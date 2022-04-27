Умирать надо тоже красиво: в сети высмеяли необычную "стильную" обувь на роSSийском оккупанте, фото

Пользователи Сети высмеяли фото роSSийского оккупанта в Харьковской области - он был одет не в тактические военные ботинки, информирует Апостроф.

Кадры опубликованы на странице в Telegram "Перша приватна мемарня".

На фото оккупант в Купянске под Харьковом одет в мужские весенние туфли. В комментариях к фото пользователи отметили, что туфли сделаны из мягкой кожи.

"Чтобы не было стыдно, когда будут хоронить (если повезет, а то может и собачка съест)", "Каким болваном надо быть, чтобы вместо, хотя бы, кроссовок надеть туфли?", "Они такого просто не видели, в лаптях неудобно", "Умирать тоже надо красиво", - такие комментарии встречались под записью.



Евгений Устименко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Блок рекламы


Похожие новости
"Горит красиво": ВСУ не оставили шанса целой колонне вражеской техники, кадры"Горит красиво": ВСУ не оставили шанса целой колонне вражеской техники, кадры
Украина получила официальный статус в европейской сети ENTSO-EУкраина получила официальный статус в европейской сети ENTSO-E
На Чернобыльскую АЭС прибыло руководство МАГАТЭ с важным оборудованием: как сейчас выглядит станция, фотоНа Чернобыльскую АЭС прибыло руководство МАГАТЭ с важным оборудованием: как сейчас выглядит станция, фото
В Киеве демонтируют советский памятник возле Арки "дружбы народов": фото и видеоВ Киеве демонтируют советский памятник возле Арки "дружбы народов": фото и видео
Умереть за 100 долларов в Украине: фото "флешмоба" со вдовами оккупантовУмереть за 100 долларов в Украине: фото "флешмоба" со вдовами оккупантов
После взрывов жители Приднестровья бегут в сторону Кишинева: фото и видеоПосле взрывов жители Приднестровья бегут в сторону Кишинева: фото и видео
Воевали в Сирии и вооружены до зубов: фото с места разгрома "вагнеровцев" украинскими бойцамиВоевали в Сирии и вооружены до зубов: фото с места разгрома "вагнеровцев" украинскими бойцами
В Мариуполе рашисты продолжают бомбить "Азовсталь" с мирными жителями: фотоВ Мариуполе рашисты продолжают бомбить "Азовсталь" с мирными жителями: фото
В Попасной сейчас "ад": фото и подробности о бояхВ Попасной сейчас "ад": фото и подробности о боях
Цирк с "покушением" на пропагандиста Соловьева: сети повеселили кадры с "коктейлем Молотова"Цирк с "покушением" на пропагандиста Соловьева: сети повеселили кадры с "коктейлем Молотова"
Последние новости
Подгружаем последние новости