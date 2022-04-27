Умирать надо тоже красиво: в сети высмеяли необычную "стильную" обувь на роSSийском оккупанте, фото

Пользователи Сети высмеяли фото роSSийского оккупанта в Харьковской области - он был одет не в тактические военные ботинки, информирует Апостроф .

Кадры опубликованы на странице в Telegram "Перша приватна мемарня".

На фото оккупант в Купянске под Харьковом одет в мужские весенние туфли. В комментариях к фото пользователи отметили, что туфли сделаны из мягкой кожи.

"Чтобы не было стыдно, когда будут хоронить (если повезет, а то может и собачка съест)", "Каким болваном надо быть, чтобы вместо, хотя бы, кроссовок надеть туфли?", "Они такого просто не видели, в лаптях неудобно", "Умирать тоже надо красиво", - такие комментарии встречались под записью.



