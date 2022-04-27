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2022-04-27
Умирать надо тоже красиво: в сети высмеяли необычную "стильную" обувь на роSSийском оккупанте, фото
Пользователи Сети высмеяли фото роSSийского оккупанта в Харьковской области - он был одет не в тактические военные ботинки, информирует
Кадры опубликованы на странице в Telegram "Перша приватна мемарня".
На фото оккупант в Купянске под Харьковом одет в мужские весенние туфли. В комментариях к фото пользователи отметили, что туфли сделаны из мягкой кожи.
"Чтобы не было стыдно, когда будут хоронить (если повезет, а то может и собачка съест)", "Каким болваном надо быть, чтобы вместо, хотя бы, кроссовок надеть туфли?", "Они такого просто не видели, в лаптях неудобно", "Умирать тоже надо красиво", - такие комментарии встречались под записью.
Евгений Устименко, Апостроф