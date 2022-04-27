Оккупанты представили в Херсоне "своих" глав горсовета и ОГА

Бывший глава города перешел на сторону РоSSии.

Оккупанты представили в Херсоне "своих" глав горсовета и ОГА
Володимир Сальдо
Фото: www.visti.ks.ua

В захваченном здании городского совета Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили своих так называемых "глав" ОГА и горадминистрации - Владимира Сальдо и Александра Кобеца.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в телеграме.

По словам Лагуты, действующая команда городского совета была вынуждена покинуть помещение и работать "в другом месте". Также он отметил, что после оккупации Херсона руководство ОВА тоже вынуждено было покинуть город, но "24 часа в сутки делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить жизнедеятельность области".

"Я убежден, что эти коллаборанты и их сообщники после нашей победы понесут ответственность. Эти назначения незаконны".

Напомним, оккупационные войска вечером 25 апреля зашли в здание Херсонского городского совета, сменили охранников на своих и отобрали ключи от здания.

Отметим также, что Владимир Сальдо, бывший член Партии регионов, был мэром Херсона в течение 2002-2012 годов. После начала полномасштабной войны поддержал роSSийскую оккупацию.

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