РоSSия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, – разведка

Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

Жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают смс якобы от имени Вооруженных сил и спецслужб Украины. В сообщениях содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будет проведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики", – говорится в смс-ках, которые получают жители Приднестровья.

Фото: ГУР Міноборони

В ГУР добавляют, что сообщения такого содержания активно освещаются роSSийскими пропагандистскими информационными ресурсами.

"Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией роSSийских спецслужб против Украины и Молдовы", - отмечают в украинской разведке.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Молдова является следующей целью роSSийских оккупантов. Ведь, как утверждает "власть", "следы террористических атак", которые произошли вчера и сегодня в регионе, ведут в Украину.

По оперативным данным Генштаба ВСУ, на территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения роSSийских войск приведены в боевую готовность "полная". Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.