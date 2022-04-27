Норвегия даст 400 миллионов крон на оружие для защиты Украины
Поставки более тяжелых вооружений в Украину рассматриваются на постоянной основе, информирует
Норвегия передаст 400 миллионов крон по инициативе Великобритании по закупке оружия для Украины. Об этом сообщает местное издание
"Мы предложим выделить 400 миллионов норвежских крон на возглавляемый Великобританией механизм закупки вооружения и военной техники для Украины", – заявил Стере.
Он также добавил, что первая фаза войны в Украине показала серьезные недостатки в обороне РФ.
"Украинским силам понадобится больше оружия, чтобы противостоять атакам на востоке и юге. Им требуются более тяжелые и совершенные системы вооружения. Норвегия вносит свой вклад", - констатировал политик.
Последующие прямые поставки более тяжелых вооружений в Украину рассматриваются на постоянной основе, добавил он. О них не будут сообщать раньше времени из соображений безопасности.
"Мы уже передали Украине 4000 противотанковых ракет типа М72 и около 100 зенитных ракет типа "Мистраль". Кроме того, Норвегия передала одежду и снаряжение", – отметил Стере.
Тем временем РоSSия, развязавшая полномасштабную войну против украинского народа, требует от США прекратить поставки оружия в Украину.