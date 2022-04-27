Норвегия даст 400 миллионов крон на оружие для защиты Украины

Поставки более тяжелых вооружений в Украину рассматриваются на постоянной основе, информирует ZN.ua.

Норвегия даст 400 миллионов крон на оружие для защиты Украины
© НикВести

Норвегия передаст 400 миллионов крон по инициативе Великобритании по закупке оружия для Украины. Об этом сообщает местное издание Aftenposten со ссылкой на премьер-министра страны Йонаса Гар Стере.

"Мы предложим выделить 400 миллионов норвежских крон на возглавляемый Великобританией механизм закупки вооружения и военной техники для Украины", – заявил Стере.

Он также добавил, что первая фаза войны в Украине показала серьезные недостатки в обороне РФ.

"Украинским силам понадобится больше оружия, чтобы противостоять атакам на востоке и юге. Им требуются более тяжелые и совершенные системы вооружения. Норвегия вносит свой вклад", - констатировал политик.

Последующие прямые поставки более тяжелых вооружений в Украину рассматриваются на постоянной основе, добавил он. О них не будут сообщать раньше времени из соображений безопасности.

"Мы уже передали Украине 4000 противотанковых ракет типа М72 и около 100 зенитных ракет типа "Мистраль". Кроме того, Норвегия передала одежду и снаряжение", – отметил Стере.

Тем временем РоSSия, развязавшая полномасштабную войну против украинского народа, требует от США прекратить поставки оружия в Украину.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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