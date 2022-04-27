Путин спекулирует на прецеденте Косово, обосновывая якобы право псевдореспублик Донбасса на независимость

Хозяин кремля прикрывается решением Международного суда ООН, информирует ZN.ua.

Путин спекулирует на прецеденте Косово, обосновывая якобы право псевдореспублик Донбасса на независимость
© Официциальный сайт Кремля

Самопровозглашенные террористические организации так называемые «ДНР» и «ЛНР» объявили о своей «независимости» пользуясь прецедентом, созданным в Косово. А РФ напала на Украину «в полном соответствии с Уставом ООН». Об этом завил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщают роSSийские пропагандистские СМИ.

«Я очень хорошо знаком, лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого-либо государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны», — сказал Путин.

«Если это так, то тогда республики Донбасса… имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан», — продолжил главарь Кремля.

В свою очередь Гутерриш отметил, что ООН не признала независимость Косово.

Но Путин продолжил стоять на своем и оправдывать нападение на Украину.

«Если этот прецедент создан, то же самое могли сделать и республики Донбасса. Мы, со своей стороны, получили право их признать в качестве независимых государств. Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе в отношении Косово», — сказал он.

После этого, продолжил Путин, ДНР и ЛНР обратились к РоSSии с просьбой оказать им военную помощь «в отношении того государства, которое проводит против них военные операции. Мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН», — подытожил главарь Кремля.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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