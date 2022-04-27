Путин спекулирует на прецеденте Косово, обосновывая якобы право псевдореспублик Донбасса на независимость

Самопровозглашенные террористические организации так называемые «ДНР» и «ЛНР» объявили о своей «независимости» пользуясь прецедентом, созданным в Косово. А РФ напала на Украину «в полном соответствии с Уставом ООН ». Об этом завил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщают роSSийские пропагандистские СМИ .

«Я очень хорошо знаком, лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого-либо государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны», — сказал Путин.

«Если это так, то тогда республики Донбасса… имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан», — продолжил главарь Кремля.

В свою очередь Гутерриш отметил, что ООН не признала независимость Косово.

Но Путин продолжил стоять на своем и оправдывать нападение на Украину.

«Если этот прецедент создан, то же самое могли сделать и республики Донбасса. Мы, со своей стороны, получили право их признать в качестве независимых государств. Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе в отношении Косово», — сказал он.