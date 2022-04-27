Путин утверждает, что в Мариуполе уже "нет боевых действий"

Президент РФ Владимир Путин говорит, что в Мариуполе сейчас не ведутся боевые действия. Об этом, как пишут пропагандистские СМИ , он заявил во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве.

"Там ситуация сложная и, может быть, и трагическая. Но… но она простая на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом. Он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены", — подчеркнул Путин.

В то же время, согласно сообщению на сайте ООН , президент РоSSии "принципиально согласился" на участие ООН и Красного креста в эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе.

В Главном управлении разведки Минобороны также сообщили, что РоSSия не отказалась от планов применения химического оружия против людей на территории "Азовстали".