Путин утверждает, что в Мариуполе уже "нет боевых действий"

По его словам, ситуация там "сложная и, возможно, трагическая, но простая на самом деле", информирует ZN.ua.

Путин утверждает, что в Мариуполе уже
© t.me/polkazov

Президент РФ Владимир Путин говорит, что в Мариуполе сейчас не ведутся боевые действия. Об этом, как пишут пропагандистские СМИ, он заявил во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве.

"Там ситуация сложная и, может быть, и трагическая. Но… но она простая на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом. Он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены", — подчеркнул Путин.

В то же время, согласно сообщению на сайте ООН, президент РоSSии "принципиально согласился" на участие ООН и Красного креста в эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе.

В Главном управлении разведки Минобороны также сообщили, что РоSSия не отказалась от планов применения химического оружия против людей на территории "Азовстали".


Максим Царук, ZN.ua

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