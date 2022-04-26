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2022-04-26
ПАСЕ избрала Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины
За его кандидатуру проголосовали 167 делегатов.
© ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы избрала юриста-международника, бывшего президента Европейского комитета по предупреждению пыток Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины. Об этом сообщила
Отмечается, что Гнатовский набрал абсолютное большинство голосов и теперь будет занимать должность в течение девяти лет.
Согласно итогам голосования, его кандидатуру поддержали 167 делегатов. Другие два кандидата, Татьяна Анцупова и Александр Водянников, получили 20 и 0 голосов соответственно.
Напомним, что до избрания Николая Гнатовского должность судьи ЕСПЧ от Украины с 2010 года занимала Анна Юдковская.
Максим Царук, ZN.ua