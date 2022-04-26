ПАСЕ избрала Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины

За его кандидатуру проголосовали 167 делегатов.

ПАСЕ избрала Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины
© ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала юриста-международника, бывшего президента Европейского комитета по предупреждению пыток Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины. Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Отмечается, что Гнатовский набрал абсолютное большинство голосов и теперь будет занимать должность в течение девяти лет.

Согласно итогам голосования, его кандидатуру поддержали 167 делегатов. Другие два кандидата, Татьяна Анцупова и Александр Водянников, получили 20 и 0 голосов соответственно.

Напомним, что до избрания Николая Гнатовского должность судьи ЕСПЧ от Украины с 2010 года занимала Анна Юдковская.


Максим Царук, ZN.ua

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