Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ

В Украине погиб очередной высокопоставленный офицер армии РоSSийской Федерации Олег Евсеев.

Информация об оккупанте, к которому пришло возмездие, опубликована на сайте Главного управления разведки МО Украины, информирует Апостроф .

Подполковник 291-й артиллерийской бригады Евсеев Олег Иванович, 25.04.1978 года рождения, личный номер Х-227665, занимал должность заместителя командира бригады по вооружению – заместителя начальника технической части.

Похороны прошли 25 апреля в Омске и совпали с его днем рождения.

Как сообщал “Апостроф”, стали известны имена еще 15 оккупантов, которые были уничтожены на территории Украины бойцами Вооруженных сил.