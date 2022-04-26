В Киеве демонтируют советский памятник возле Арки "дружбы народов": фото и видео

В соцсетях появились кадры процесса демонтажа советского памятника возле Арки "дружбы народов" в Киеве , установленного в 1982 году.

Журналист Александр Рудоманов опубликовал соответствующие фото в Facebook.

На кадрах видно, как у одного из двух бронзовых рабочих, ранее символизировавших “воссоединение Украины с Россией”, отвалилась голова. За тем, как демонтируют скульптуру, наблюдал мэр столицы Виталий Кличко, информирует Апостроф .

Стоит отметить, что такое решение является логичным, и, даже можно сказать, запоздалым, учитывая состояние войны между так называемыми “братскими народами”.