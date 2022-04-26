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2022-04-26
В Киеве демонтируют советский памятник возле Арки "дружбы народов": фото и видео
В соцсетях появились кадры процесса демонтажа советского памятника возле Арки "дружбы народов" в Киеве, установленного в 1982 году.
Журналист Александр Рудоманов опубликовал соответствующие фото в Facebook.
На кадрах видно, как у одного из двух бронзовых рабочих, ранее символизировавших “воссоединение Украины с Россией”, отвалилась голова. За тем, как демонтируют скульптуру, наблюдал мэр столицы Виталий Кличко, информирует
Стоит отметить, что такое решение является логичным, и, даже можно сказать, запоздалым, учитывая состояние войны между так называемыми “братскими народами”.
Маргарита Лепс, Апостроф