Нет права на лишние эмоции: Ирина Верещук рассказала, как общается с мужем и сыном во время войны

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук дала интервью Лилии Ребрик, в котором рассказала, как общается с семьей в период войны в Украине. Она призналась, что с начала вторжения ни разу не была дома, а с родными поддерживает связь по телефону.

"Общаемся иногда по телефону. Не хватает, как и всем. Но мы не имеем права на лишние эмоции. Меня греет их любовь. Я знаю, что родные меня очень любят и очень уважают мой труд. Мне это сын говорит, он очень гордится мной. Я сыну еще в детстве сказала: "Олег, ты должен понять, что я буду всегда делать карьеру, я буду всегда помогать другим людям. У меня много социальной энергии, которую я хочу отдать. Давай мы с тобой договоримся: я буду помогать всем деткам, а ты уже будешь справляться как можешь". Он это все понимал, и сейчас у меня нет никаких проблем. Я еще дома ни разу фактически не была. И муж не был, и сын. Первые 10 дней он жил вообще сам, потому что я и муж сразу, в первые часы войны, уехали. Он был сам первое время, а потом уехал к родственникам", - сказала Верещук, информирует Апостроф .

Также Ирина рассказала, как муж относится к ее работе. По словам женщины, он ее прекрасно понимает и поддерживает, потому что и сам уже 28 лет работает военным: "Он полковник, и хорошо понимает, почему я такая. Он меня во всем поддерживает, у нас нет никакой конкуренции. Он 28 лет в офицерских сапогах ходит. Он тоже на войне конечно, до сих пор воюет".

"А вот сын совсем другой. Он работает в IT-сфере. У него нет ни капли от моего лидерского характера, но он очень добрый ребенок, который на своем фронте сейчас воюет. Он учится в Политехническом на 1-м курсе. Он имеет свои задачи, которые выполняет в силу своих возможностей", - сказала Верещук о сыне.

Ирина Верещук с сыном

Фото: instagram.com/iryna_vereshchuk

Вице-премьер призналась, что иногда получает угрозы, но уже давно перестала обращать на них внимание. "Иногда поступают угрозы, но я на них не обращаю внимания. Это могут быть боты, особенно с роSSийской стороны. Я понимаю, что если человек угрожает – это уже слабость. Он уже слабый, и это не стоит ничего. Настоящие угрозы не высказываются вербально. Если человек хочет нанести вред, он это сделает без угроз. Поэтому я не обращаю внимания, не боюсь и не собираюсь бояться", - заявила она.

Фото: instagram.com/iryna_vereshchuk

"У меня есть команда людей, которые помогают, за что я им очень благодарна. С психологами сейчас тяжело, я сама себе немного психолог, потому что понимаю, что времени нет. Когда мы терпим неудачу, потому что бывает, что коридоры не открываются, и это для меня личная неудача, я только могу почувствовать, что люди переживают в этот момент. Если водитель, простой человек, садится за руль и едет на неподконтрольную территорию, фактически, глядя в лицо смерти, то имею ли я право сказать, что мне что-то не удается?!" - рассказала Верещук о том, обращается ли за помощью к психологам.

Фото: youtube

Лилия Ребрик поделилась своими впечатлениями после интервью с Ириной Верещук. В своем блоге в Instagram она призналась, что искренне восхищается смелостью и стойкостью этой отважной женщины.

"Угадайте, кто плакал на этом интервью? Конечно, я. А иначе было невозможно. Столько у Ирины Верещук твердости и закаленной силы духа, стойкости, даже жесткости… Но не могла избавиться от мысли: она не только вице-премьер, но и женщина. Женщина, которая еще ни разу с начала войны не была дома. Женщина, которая лично ведет переговоры с орками об освобождении наших детей и женщин. Сдерживающая в себе ненависть, потому что это будет мешать договариваться", - написала Ребрик.