В результате ударов произошло возгорание одного из цехов.
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя.
Об этом сообщил телеграмм-канал отдельного отряда специального назначения "Азов".
В результате ударов произошло возгорание одного из цехов.
От взрывов пострадали находящиеся под завалами гражданские.
Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов.
Как написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, "зеленый коридор" для Азовстали оказался очередной ловушкой, россияне не просто не останавливали обстрелы территории завода, но прибегли к обстрелам по условному коридору на выход.
“По факту это выглядит так – из бронированного автомобиля в большие громкоговорители делается предложение сдаться и выйти в течение 10-15 минут. После производится небольшая пауза и производятся обстрелы артиллерии по жилой зоне в границах условного выхода из Азовстали. На фото можно увидеть результат "зеленого коридора", - говорится в сообщении.
Он обнародовал фото, где виден черный дым на заводе – безусловное следствие нанесения бомбового удара.
“Учитывая, что завод был законсервирован в соответствии с технологическими нормами, это может быть следствием применения сверхмощных анти бункерных бомб. Следует помнить – что любое металлургическое производство является объектом повышенной опасности и даже при условии консервации может создавать опасность для всех, кто сейчас находится внутри. При любом цвете дыма”, – отметил Андрющенко.
Напомним, "Азовсталь", где остаются полк "Азов", морпехи, стражи порядка, пограничники и мирные жители, в том числе раненые, заблокирована врагом. Приблизительно там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных.
На прошлой неделе командир 36 бригады морпехов, которая вместе с полком "Азов" защищает Мариуполь, майор Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой применить процедуру извлечения к военным Мариупольского гарнизона и укрывающимся на заводе мирным жителям.
21 апреля президент РФ Владимир Путин скомандовал министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать промышленную зону Мариуполя. В то же время, Путин приказал заблокировать территорию украинского города. Он, согласно цитатам роSSийских медиа, сказал, что стоит сохранить жизнь его оккупантам, и не надо "лезть в катакомбы".
В тот же день россияне начали бросать на "Азовсталь" бомбы. Эвакуацию с завода враги запрещают и предлагают сдаться в плен. Бомбардировку завода россияне продолжили и в Пасхальный день.
В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что против людей на Азовстали могут применить химическое оружие, чтобы не дать возможности никому выйти живым.
РоSSияне уже использовали неизвестные вещества для атак на Мариуполь. 11 апреля полк "Азов" сообщил, что роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей ядовитое вещество неизвестного происхождения. Ее сбросили с роSSийского беспилотника. Происхождение вещества изучается – это сложно сделать из-за осады города. США считают, что это мог быть слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.