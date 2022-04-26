За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские

В результате ударов произошло возгорание одного из цехов.

За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя.

Об этом сообщил телеграмм-канал отдельного отряда специального назначения "Азов".

В результате ударов произошло возгорание одного из цехов.

От взрывов пострадали находящиеся под завалами гражданские.

Фото: t.me/polkazov

Фото: t.me/polkazov

Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов.

Как написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, "зеленый коридор" для Азовстали оказался очередной ловушкой, россияне не просто не останавливали обстрелы территории завода, но прибегли к обстрелам по условному коридору на выход.

“По факту это выглядит так – из бронированного автомобиля в большие громкоговорители делается предложение сдаться и выйти в течение 10-15 минут. После производится небольшая пауза и производятся обстрелы артиллерии по жилой зоне в границах условного выхода из Азовстали. На фото можно увидеть результат "зеленого коридора", - говорится в сообщении.

Он обнародовал фото, где виден черный дым на заводе – безусловное следствие нанесения бомбового удара.

“Учитывая, что завод был законсервирован в соответствии с технологическими нормами, это может быть следствием применения сверхмощных анти бункерных бомб. Следует помнить – что любое металлургическое производство является объектом повышенной опасности и даже при условии консервации может создавать опасность для всех, кто сейчас находится внутри. При любом цвете дыма”, – отметил Андрющенко.

Напомним, "Азовсталь", где остаются полк "Азов", морпехи, стражи порядка, пограничники и мирные жители, в том числе раненые, заблокирована врагом. Приблизительно там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных.

На прошлой неделе командир 36 бригады морпехов, которая вместе с полком "Азов" защищает Мариуполь, майор Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой применить процедуру извлечения к военным Мариупольского гарнизона и укрывающимся на заводе мирным жителям.

21 апреля президент РФ Владимир Путин скомандовал министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать промышленную зону Мариуполя. В то же время, Путин приказал заблокировать территорию украинского города. Он, согласно цитатам роSSийских медиа, сказал, что стоит сохранить жизнь его оккупантам, и не надо "лезть в катакомбы".

В тот же день россияне начали бросать на "Азовсталь" бомбы. Эвакуацию с завода враги запрещают и предлагают сдаться в плен. Бомбардировку завода россияне продолжили и в Пасхальный день.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что против людей на Азовстали могут применить химическое оружие, чтобы не дать возможности никому выйти живым.