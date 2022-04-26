Польша продлевает программу помощи полякам, принимающим беженцев из Украины

Польша продлит программу помощи полякам, принимающим беженцев из Украины, еще на 60 дней. Об этом сообщил замминистра МВД Польши Павел Шефернакер.

Польша продлевает программу помощи полякам, принимающим беженцев из Украины: как изменится размер компенсации

По его словам, соответствующие изменения утвердят уже в ближайшие дни. Как известно, на сегодняшний день владельцы жилья в Польше, приютившие у себя беженцев из Украины, могут рассчитывать на государственную компенсацию за 60 дней пребывания украинцев у себя дома. Этот срок продлят еще на 60 дней.

Так как украинцы продолжают оставаться в Польше, пока война не завершится, польское правительство продолжает поддерживать беженцев, и тех, кто им помогает, материально.

За каждого украинцы, которому предоставляют жилье и продуктовую помощь, польское правительство и дальше будет выплачивать по 40 злотых в день, а это 1200 злотых за человека в месяц.

На такую материальную помощь могут претендовать не только польские семьи, приютившие беженцев, но и владельцы помещений для коллективного проживания. Не всем украинцам повезло поселиться в домах и квартирах, часть из них расселяют в спортивные залы, выставочные залы и другие помещения, переоборудованы в жилые.

Также рассматривается вариант добровольного переселения украинских беженцев из Польши в другие страны при условии, что отдельные страны или весь Европейский Союз подготовят конкретное предложение, которое, в частности, позволит предоставить украинцам проживание, условия для работы и обучения.

В целом, в Польшу из Украины за период войны прибыло более 2,8 миллионов беженцев. Часть из них уже вернулась домой, при этом в стране не ожидают спада миграции.

Ранее сообщалось, что украинцам предложили программы оплачиваемой стажировки в Польше, после которых им будет проще трудоустроиться.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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