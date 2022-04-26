Кулеба ответил на угрозы Лаврова о Третьей мировой войне

Мир должен еще больше поддерживать Украину, ведь РФ понимает, что не может ничего с этим поделать, информирует ZN.ua.

Кулеба ответил на угрозы Лаврова о Третьей мировой войне
© mignews.com.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва начала осознавать свой проигрыш в войне против Украины, поэтому сейчас там угрожают Третьей мировой войной. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

Он объяснил, что в Кремле понимают, что нет больше возможностей отговорить мир от помощи Украине. Именно это причина того, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением о "реальной" опасности Третьей мировой.

"Это только означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – отметил министр.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Это разговор о 'real' Danger of WWIII. Эти только средства Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine так, что мы делаем и безопасность Европейской и глобальной безопасности.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 25 апреля 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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