В роSSийском городе Брянск, который находится на границе с Украиной, продолжает гореть вспыхнувшая ночью 25 апреля нефтебаза, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют фото и видео в пабликах Telegram.

По информации местного паблика "НП и ДТП Брянск", на 8 вечера 25 апреля стоял огромный столб дыма над нефтебазой.

По данным ТАСС в Telegram-канале, ночью резервуары с нефтепродуктами в городе продолжали гореть, а в районе пожара стоял сильный туман.

Как сообщили в МЧС РоSSии в Брянской области, вызов о пожаре поступил в два часа ночи 25 марта. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг. Там заявили позже, что концентрация вредных веществ в атмосфере в норме, а угрозы жилым домам нет.

По информации очевидцев в соцсетях, дым разошелся на несколько километров, а зарево от огня было заметно с разных точек города. Перед началом пожара слышался сильный взрыв.

Стоит отметить, что на официальном сайте ведомства сообщения о пожаре впоследствии удалили.