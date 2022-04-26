В Брянске продолжает гореть нефтебаза: фото и видео пожара
В роSSийском городе Брянск, который находится на границе с Украиной, продолжает гореть вспыхнувшая ночью 25 апреля нефтебаза, информирует
Об этом свидетельствуют фото и видео в пабликах Telegram.
По информации местного паблика "НП и ДТП Брянск", на 8 вечера 25 апреля стоял огромный столб дыма над нефтебазой.
По данным ТАСС в Telegram-канале, ночью резервуары с нефтепродуктами в городе продолжали гореть, а в районе пожара стоял сильный туман.
Как сообщили в МЧС РоSSии в Брянской области, вызов о пожаре поступил в два часа ночи 25 марта. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг. Там заявили позже, что концентрация вредных веществ в атмосфере в норме, а угрозы жилым домам нет.
По информации очевидцев в соцсетях, дым разошелся на несколько километров, а зарево от огня было заметно с разных точек города. Перед началом пожара слышался сильный взрыв.
Стоит отметить, что на официальном сайте ведомства сообщения о пожаре впоследствии удалили.