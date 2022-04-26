Генштаб ВСУ рассказал было ли "разминирование" Чонгара перед войной

Украинские воины противостояли превосходящим в 15 раз силам противника, информирует ZN.ua.

Генштаб ВСУ рассказал было ли
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прокомментировали слухи о том, что якобы перед вторжением роSSийских войск украинское командование разминировало проезд возле Чонгара на админгранице с оккупированным Россией Крымом. Комментарий был опубликован на Facebook-странице Генштаба.

"Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника. Все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения", - сказано в сообщении.

Также в Генштабе заверили, что роSSийские оккупанты и их прихвостни окажутся за решеткой.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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