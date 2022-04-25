Военные сбили на Донбассе два самолета, три беспилотника и уничтожили по меньшей мере 40 единиц вражеской техники

Группировка Объединенных сил отразила шесть атак врага.

Военные сбили на Донбассе два самолета, три беспилотника и уничтожили по меньшей мере 40 единиц вражеской техники
Ілюстративне фото
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение 25 апреля отбили 6 атак врагов на Донецком и Луганском направлении и нанесли потери оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

Напомним, вчера на Донецком и Луганском направлении военные также сбили три беспилотника «Орлан-10», 3 танка, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника, отразив восемь атак врага.

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