Росія намагається відродити мережу шпигунів у країнах Європи – Politico

Масова висилка російських розвідників, що вдавали з себе дипломатів, стала справжнім ударом для розвідувальних можливостей Кремля, інформує ZN.ua.

Росія намагається відродити мережу шпигунів у країнах Європи – Politico
© pixabay/stevepb

Росія намагається оговтатися після масової висилки країнами Європи працівників своєї розвідки, що діяли там під дипломатичним прикриттям. Тож Кремль поставив собі за мету відновити цю шпигунську мережу. Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

З’являється дедалі більше доказів того, що служба зовнішньої розвідки РФ та її військове розвідувальне управління (ГРУ) намагаються відновити мережі шпигунів, особливо з огляду на військову допомогу, що надходить Україні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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