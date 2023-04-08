У соцмережах з'явилася нова партія секретних документів Пентагону — NYT

В Міноборони все ще шукають винних у витоку.

У п’ятницю в соціальних мережах з’явилася нова партія секретних документів, які, схоже, детально описують секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю, пише The New York Times, інформує ZN.ua .

© scoop.it

Це викликало занепокоєння в Пентагоні та додало сум’яття ситуації, яка, здавалося, й без того заскочила адміністрацію Байдена зненацька.

Аналітики вважають, що, масштаб витоку — було отримано понад 100 документів — разом із конфіденційністю самих документів може завдати величезної шкоди. Високопоставлені співробітники розвідки назвали витік «кошмаром для так званої групи «П’яти очей»: Сполучених Штатів, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Канади, які активно діляться розвідданими.

Останні документи були знайдені в Twitter та інших сайтах у п’ятницю, через день після того, як в адміністрації Байдена заявили, що вони розслідують потенційний витік секретних українських військових планів, включаючи оцінку можливостей протиповітряної оборони України. Один зі слайдів, датований 23 лютого, має позначку «Секрет/NoForn», що означає, що він не призначений для передачі іншим країнам.

Мік Малрой, колишній високопоставлений чиновник Пентагону, заявив, що витік секретних документів є «значною дірою у безпеці», що може перешкодити українському військовому плануванню.

«Оскільки в основному були опубліковані фото документів, схоже, що це був навмисний витік, здійснений кимось, хто хотів завдати шкоди зусиллям України, США та НАТО», — сказав він.

Один аналітик назвав те, що випливло назовні, «верхівкою айсберга».

Вранці у п’ятницю високопоставлені чиновники національної безпеки, які розслідують попередній виток інформації, про який повідомило видання, заявили, що виникло нове занепокоєння: чи була ці документи єдиними, що вийшли за межі спецлубж?

У п’ятницю після обіду вони отримали відповідь. Поки представники Пентагону та агентств національної безпеки досліджували джерело документів, які з’явилися в Twitter і Telegram, ще один з’явився на 4chan — анонімній дошці оголошень. Це карта, яка нібито показує стан війни в східноукраїнському місті Бахмут, арені запеклої багатомісячної битви.

Але цей витік документів, схоже, виходить далеко за межі суворо секретних матеріалів щодо військових планів України. Експерти з безпеки, які переглянули документи, що потрапили у соцмережі, кажуть, що ця зростаюча колекція також включає в себе конфіденційні слайди про Китай , Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм.

У своїй заяві в четвер Пентагон повідомив, що Міністерство оборони вивчає це питання. Але в приватному порядку офіційні особи з кількох окремих агенцій національної безпеки визнали як поспіх із пошуком джерела витоку, так і можливість того, що один чиновник назвав «постійним витоком секретної інформації, розміщеної на сайтах».

Документи про українську армію виглядають як фотографії схем очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів. Офіційні особи Пентагону визнають, що це законні документи Міністерства оборони, але копії, схоже, були змінені в певних частинах у порівнянні з їх оригінальним форматом. Модифіковані версії, наприклад, завищують американські оцінки щодо загиблих українських військових, натомість занижують оцінки вбитих російських військових.

У п’ятницю українські офіційні особи та провоєнні російські блогери припустили, що витік був частиною дезінформаційних зусиль іншої сторони, спрямованих на те, щоб вплинути на можливий весняний контрнаступ України.

В Офісі президента України заявили, що витік інформації виглядає як хід Росії з метою дискредитації контрнаступу. А російські блогери, в свою чергу, застерегли від довіри будь-якій інформації в документах, адже, за словами одного з блогерів, вони можуть бути роботою «західної розвідки, щоб ввести в оману наше командування».

За зачиненими дверима засмучені співробітники національної безпеки намагаються знайти винного. Один чиновник сказав, що документи, ймовірно, надійшли не від української сторони, оскільки вони не мали доступу до конкретних планів, які мають маркування офісів Об'єднаного штабу Пентагону. Другий чиновник сказав, що визначити те, як стався витік документів, стане можливим після того, як буде визначено, хто з чиновників мав до них доступ.

Арік Толер, аналітик Bellingcat, нідерландського сайту розслідувань, повідомив, що перша частина документів була опублікована на початку березня на Discord —платформі чату в соціальних мережах, яка популярна серед любителів відеоігор.

В Україні підполковник Юрій Береза, командир батальйону Національної гвардії України, сили якого воювали на сході країни в останні місяці, вважає, що на подібні новини про витік інформації не варто звертати уваги.

Він зазначив, що інформаційна війна є настільки інтенсивною, що «ми вже не можемо визначити, де правда, а де брехня».