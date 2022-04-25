РоSSия выдала канистру за сбитый украинский "Байрактар": фото

В роSSийских СМИ запустили фейк о якобы сбитом украинском беспилотном летательном аппарате Bayraktar TB2, выдав часть разбитой канистры за якобы останки беспилотника, информирует Апостроф.

Об этом говорится в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц".

Так, роSSийские СМИ написали, что военные сбили ударный беспилотник в Курской области. Для убедительности добавили фото, где на земле лежит кусок неизвестного зеленого цвета. Если хорошо присмотреться, то можно разглядеть, что это часть разбитой канистры для дизельного масла.

"Вместо Bayraktar наше доблестное ПВО сбило над Курском украинскую летающую канистру дизельного масла", - отметили украинцы, рассмотревшие фейк.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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