Враг ровняет Новотошковское с землей, домов там практически не осталось

РоSSияне продолжают ровнять с землей населенные пункты Луганской области. В Новотошковском построек практически не осталось, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, наши войска в той точке немного отошли, потому что там "не за что было держать оборону". РоSSияне также продолжают попытки прорыва в Рубежном и Попасной, однако безуспешные.

"Но бросают туда огромные силы, обстрелы проводятся круглосуточно. Единственная сегодня нормальная новость – они в Кременной в мэрии собрались на совещание, так называемые лнровские "силовики" и так называемый лнровский "мэр", и что-то там газ взорвался по-моему, нет там больше никого", – рассказал он.

Рубежное частично не контролируется нашими силами, а неоккупированную его часть враг обстреливает.

Гайдай добавил, что россияне распространяют фейк, что на неоккупированную территорию луганцев вывозят только за деньги, что не является правдой. Дорога, питание и медицинская помощь при необходимости – все бесплатно. Жителей области призывают выезжать гуманитарными коридорами при первой возможности. По состоянию на прошлую неделю 80% Луганской области были захвачены врагом.

Напомним, на Луганщине семь домов разрушили россияне на Пасху, третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.

Также 16 жителей Попасной эвакуировались на Пасху. Враг в это время не прекращал обстрелы.

Сегодня россияне обстреляли эвакуационный автобус возле Рубежного.