Враг пытался атаковать ракетами Одесщину со стороны Крыма

Одна ракета упала в воду, другую сбила ПВО.

Враг пытался атаковать ракетами Одесщину со стороны Крыма
Ілюстративне фото
Фото: Pravda Gerashchenko

Утром 25 апреля РФ пыталась нанести ракетные удары по Одесской области со стороны Крыма. Из комплекса Бастион враг выпустил несколько ракет.

Одна из них упала в воду, другую сбили подразделения ПВО, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram.

Из соседней области россияне пытаются прорвать оборону Одесской области ракетно-артиллерийскими ударами и танками. Благодаря защитникам и Javelin врагу это не удалось, он продолжает терять технику.

"Встретился с вице-спикерами сеймов Польши и Литвы. Обсудили планы будущей постройки жилья вынужденных переселенцев и вопросы поддержки Украины в предоставлении нам статуса кандидата в члены ЕС", – добавил в видео Марченко о результатах дня.

Напомним, в канун Пасхи РоSSия выпустила по Одессе несколько ракет. Под удар попал в частности жилой дом. Погибли восемь человек, в том числе семья с трехмесячным ребенком.

Вечером после этой атаки россияне также целились в порт Южный, но ракеты сбили.

В Черном море по состоянию на сегодняшний день, по данным Минобороны, находятся восемь роSSийских носителей ракет.

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