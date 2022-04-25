Враг пытался атаковать ракетами Одесщину со стороны Крыма

Утром 25 апреля РФ пыталась нанести ракетные удары по Одесской области со стороны Крыма. Из комплекса Бастион враг выпустил несколько ракет.

Одна из них упала в воду, другую сбили подразделения ПВО, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram.

Из соседней области россияне пытаются прорвать оборону Одесской области ракетно-артиллерийскими ударами и танками. Благодаря защитникам и Javelin врагу это не удалось, он продолжает терять технику.

"Встретился с вице-спикерами сеймов Польши и Литвы. Обсудили планы будущей постройки жилья вынужденных переселенцев и вопросы поддержки Украины в предоставлении нам статуса кандидата в члены ЕС ", – добавил в видео Марченко о результатах дня.

Напомним, в канун Пасхи РоSSия выпустила по Одессе несколько ракет. Под удар попал в частности жилой дом. Погибли восемь человек, в том числе семья с трехмесячным ребенком.

Вечером после этой атаки россияне также целились в порт Южный, но ракеты сбили.

В Черном море по состоянию на сегодняшний день, по данным Минобороны, находятся восемь роSSийских носителей ракет.