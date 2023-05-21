Під санкції ЄС потраплять 90 компаній, які допомагають РФ – Єврокомісія

В 11-му санкційному пакеті компанії з усього світу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, які допомагають Москві ухилятись від санкцій, інформує ZN.ua .

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Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. В інтерв'ю німецькому мовнику ZDF вона підкреслила, що ЄС серйозно налаштований покласти край ухиленню від санкцій з боку Росії.

"Ми серйозно налаштовані припинити обхід санкцій. І тому в 11-му пакеті у нас компанії з усього світу, щодо яких є чіткі докази, що вони поставляють підсанкційні товари з ЄС до росії через треті країни. З них вісім зареєстровані у Китаї", — зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, ці компанії частково існують лише на папері та мають власників із громадянством різних країн, хоча й зареєстровані у Китаї.

На думку президентки Єврокомісії, включення до пакету саме компаній, які часто обходять санкції всупереч національному законодавству, зробить процес боротьби більш ефективним.

Раніше повідомлялося про те, що до санкційного списку увійдуть такі китайські компанії як 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry and Alpha Trading Investments.