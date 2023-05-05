Емісія грошей: в Нацбанку розповіли про плани

В НБУ мають надію, що ресурсів для фінансування держбюджету вистачить.

У Нацбанку заявили, що їм вдасться уникнути емісійного фінансування бюджету. Тобто друкувати гривні, щоб профінансувати витрати держбюджету, не планують. Про це йдеться у квітневому Інфляційному звіті Нацбанку, інформує ZN.ua.

«Значні обсяги офіційного фінансування на тлі розвитку внутрішнього боргового ринку дадуть змогу уникнути емісійного фінансування бюджету», - йдеться у документі.

Зазначається, що уряд нарощує податкові надходження та обсяги внутрішніх залучень, проте цих ресурсів недостатньо для фінансування держбюджету.

«Вагомим джерелом фінансування бюджетних потреб залишатиметься міжнародна допомога. Водночас після рекордних показників дефіциту та офіційного фінансування у 2023 році з наступного року прогнозується їх поступове зниження», - додали в НБУ.

Загалом у цьому році обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 млрд дол. США. Надходження від партнерів сприятимуть зростанню міжнародних резервів до близько 35 млрд дол. США станом на кінець року.

Раніше голова Нацбанку спрогнозував стійке зниження цін в Україні та назвав причини.


Олена Середа, ZN.ua





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