США скоротять фінансування існуючих бомбардувальників, щоб розробити нові
Збройні сили Штатів мають обмежене фінансування цього виду зброї.
США різко скоротять фінансування стратегічних бомбардувальників B-1 Lancer та B-2 Spirit, роблячи ставку на B-21 Raider та B-52J Stratofortress. Про це повідомляє видання
Бюджетні документи ВПС США декларують скорочення витрат на стратегічні бомбардувальники B-1 Lancer та B-2 Spirit до кінця 2020-х років. Служба робить своїм пріоритетом ядерний бомбардувальник нового покоління B-21 Raider та B-52H Stratofortress, який після модернізації отримає позначення B-52J.
Парк Spirit складається з 20 літаків, але командування глобального удару США може використовувати лише 14 бомбардувальників. Інші перебувають на випробуваннях чи ремонті. Крім того, стелс-системи залишаються складними та вимагають великої кількості людино-годин для забезпечення техобслуговування. Очікується, що B-21 Raider у цьому плані буде набагато ефективнішим.
Флот надзвукових бомбардувальників B-1 скоротився до 45 одиниць. Незважаючи на це, ВПС США вирішили зберегти фінансування та штат фахівців з метою підвищення потенціалу стратегічних літаків.
Відомо, що служба запросила у конгресу США $284,9 млн 2024-2028 фінансових років на покупки, пов'язані з B-2 Spirit. Фінансування почнеться з $107,9 млн у FY2024 і скоротиться майже вдвічі (до $57,16 млн) у FY2025. До FY2028 воно різко впаде і складе $15,78 млн. Фінансування досліджень, розробок, випробувань та оцінки для B-2 Spirit демонструє ще різкіше падіння, починаючи з $87,6 млн FY2024 і закінчуючи кількома тисячами доларів у FY2028. Більшість коштів буде спрямовано на модернізацію авіаційної електроніки.