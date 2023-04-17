США скоротять фінансування існуючих бомбардувальників, щоб розробити нові

Збройні сили Штатів мають обмежене фінансування цього виду зброї.

США різко скоротять фінансування стратегічних бомбардувальників B-1 Lancer та B-2 Spirit, роблячи ставку на B-21 Raider та B-52J Stratofortress. Про це повідомляє видання Air and Space forces magazine , інформує ZN.ua .

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Бюджетні документи ВПС США декларують скорочення витрат на стратегічні бомбардувальники B-1 Lancer та B-2 Spirit до кінця 2020-х років. Служба робить своїм пріоритетом ядерний бомбардувальник нового покоління B-21 Raider та B-52H Stratofortress, який після модернізації отримає позначення B-52J.

Парк Spirit складається з 20 літаків, але командування глобального удару США може використовувати лише 14 бомбардувальників. Інші перебувають на випробуваннях чи ремонті. Крім того, стелс-системи залишаються складними та вимагають великої кількості людино-годин для забезпечення техобслуговування. Очікується, що B-21 Raider у цьому плані буде набагато ефективнішим.

Флот надзвукових бомбардувальників B-1 скоротився до 45 одиниць. Незважаючи на це, ВПС США вирішили зберегти фінансування та штат фахівців з метою підвищення потенціалу стратегічних літаків.