Затримка термінів здачі та відсутність фінансування: що відбувається з недобудовами Київміськбуду

Наразі середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводяться «Київміськбудом», становить 17 місяців. А в ситуації з ЖК Mirax на вулиці Глибочицькій затримка сягнула 3,5 роки. Про це йдеться у матеріалі «Економічної правди».

Фото: kiev.krysha.ua

Що відбувається в Київміськбуді

В середині квітня президент компанії Ігор Кушнір визнав, що роботи не продовжаться, поки не будуть знайдені джерела фінансування. Проте через 10 днів після цього в холдингу заявили про відновлення робіт на чотирьох майданчиках.

Наприкінці березня «Київміськбуд» опублікував повідомлення, з якого випливало, що компанія не веде робіт на майданчиках з осені 2022 року. Будівництво зупинились, коли почали виникати суттєві перебої з електроенергією, пояснили в компанії.

З початку великої війни «Київміськбуд» лише частково виконував роботи. Компанія сфокусувалася на добудові житлових комплексів (ЖК) з високим ступенем готовності і в активному будівництві на той час були 10 об'єктів. Так, забудовник відзвітував про здані в експлуатацію торік три ЖК на 100 тис квадратних метрів та чотири паркінги на 617 місць.

Причина затримки

Ключовою причиною призупинки будівництв «Київміськбуд» називає відсутність нових продажів. За даними порталу ЛУН, попит на первину нерухомість в Києві становить 8% від довоєнного.

«Фінансування будівництва житлових комплексів „Київміськбуду“ відбувається за рахунок коштів приватних інвесторів. З настанням повномасштабної війни рівень продажів скоротився майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої із фінансуванням будівництва», — пояснили ЕП в компанії.

Іншою важливою причиною заморожених будмайданчиків «Київміськбуд» називає низьку платіжну дисципліну інвесторів, які купували квартири на виплат.

«З лютого 2022 року інвестори майже перестали сплачувати кошти за квадратні метри, придбані на умовах договорів розтермінування. Заборгованість інвесторів перед „Київміськбудом“ за такими договорами наразі становить 326 млн грн», — йдеться у відповіді компанії.

Зазначимо, що в листопаді 2022 року Кушнір розповідав ЕП, що регулярні оплати не надходять від підписантів лише 5% договорів, укладених на умовах розтермінування платежів. У інших компаній на ринку цей показник становив 15 25%.

Поряд з цим «Київміськбуд» розраховує отримати 400 млн грн на добудову спадщини Микитася, від управителя Фонду фінансування будівництва (ФФБ) за житловими комплексами «Укрбуд девелопмент» та фінансової компанії «Житло-Капітал».

Загалом забудовник очікує понад 700 млн грн від інвесторів, які придбали нерухомість на умовах договорів розтермінування.

Водночас представники ініціативної групи інвесторів заявляють, що на 28 лютого 2022 року на рахунках «Київміськбуду» було 500 млн грн, а у вересні залишилось лише 30 млн грн, хоча роботи на об'єктах майже не велися.

У забудовника це спростовують. «За рік війни на здійснення будівництва, поки воно було в активній фазі, та підтримання життєдіяльності компанії було витрачено близько 400 млн грн резервів», — заявили в «Київміськбуді».

В компанії відмовилась озвучити суму коштів на рахунках зараз.