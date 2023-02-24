Світовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримку

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій Групи Світового банку (MIGA) надасть Європейському банку реконструкції та розвитку гарантії торговельного фінансування на суму до $200 млн для підтримки торговельних операцій, що здійснюються через державні банки в країнах з ринком, що формується, і в країнах, що розвиваються. Україна стане першою країною, яка скористається цією підтримкою. Про це йдеться у заяві MIGA.

Світовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримку
Фото: pixabay.com

Гарантії MIGA, які видаватимуться на строк до шести років, сприятимуть розширенню можливостей ЄБРР на окремих ринках за рахунок покриття ризику неплатежів державними банками.

Основним бенефіціаром угоди буде Україна, де первісна гарантія MIGA з ЄБРР буде негайно використана для підтримки торговельного фінансування.

«Партнерство MIGA та ЄБРР сприятиме необхідному торговельному фінансуванню в Україні та інших країнах, які отримують підтримку від MIGA та ЄБРР, у період зростання економічного тиску та підвищених геополітичних ризиків, що впливають на торгівлю, ланцюжки поставок та найважливіший імпорт», — заявив виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано.

Зазначається, що в Україні імпорт, який забезпечується новим партнерством MIGA та ЄБРР, задовольнятиме гуманітарні потреби та допомагатиме підтримувати роботу таких галузей, як сільське господарство, забезпечуючи при цьому життєво важливі імпортні товари, необхідні для виробництва.

Водночас імпортне пальне та природний газ матимуть важливе значення для виробництва і транспортування електроенергії, що необхідно не тільки населенню загалом, а й для компаній, заводів та ферм.





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