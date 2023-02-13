Наступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризму
Підготовлено опис терористичних ризиків, які РФ становить для міжнародної фінансової системи, інформує
Під час Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), яке проходитиме з 20 по 24 лютого у м. Париж (Франція), Україна порушить питання санкціонування Російської Федерації за фінансування тероризму. Про це
Серед заходів впливу, на яких наполягатиме Україна, - перегляд прав членства РФ у FATF та виключення країни, що визнана спонсором тероризму, з членів цієї організації.