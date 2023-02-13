Наступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризму

Підготовлено опис терористичних ризиків, які РФ становить для міжнародної фінансової системи, інформує ZN.ua.

Наступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризму

Під час Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), яке проходитиме з 20 по 24 лютого у м. Париж (Франція), Україна порушить питання санкціонування Російської Федерації за фінансування тероризму. Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, яка братиме участь в засіданні по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL (Комітет експертів РЄ з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів і заходів з фінансуванням тероризм, - ред.).

Серед заходів впливу, на яких наполягатиме Україна, - перегляд прав членства РФ у FATF та виключення країни, що визнана спонсором тероризму, з членів цієї організації.


Лія Ільченко, ZN.ua





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