Наступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризму

Під час Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), яке проходитиме з 20 по 24 лютого у м. Париж (Франція), Україна порушить питання санкціонування Російської Федерації за фінансування тероризму. Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, яка братиме участь в засіданні по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL (Комітет експертів РЄ з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів і заходів з фінансуванням тероризм, - ред.).

Серед заходів впливу, на яких наполягатиме Україна, - перегляд прав членства РФ у FATF та виключення країни, що визнана спонсором тероризму, з членів цієї організації.