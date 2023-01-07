У Києві подешевшала оренда квартир: що відбувається з цінами на житло

Станом на кінець грудня 2022 року вартість оренди квартир у Києві, який визнали найкращим містом у світі у 2023 році, знизилася на 10-15%, а попит збільшився в порівнянні з груднем 2021 року.

Про це йдеться у статистиці сайту з пошуку нерухомості ЛУН у Facebook, інформує Апостроф .

Водночас, незважаючи на блекаут в країні, попит на квартири на високому поверсі та з панорамними вікнами не зменшився.

"Люди приходять на перегляд перед новим роком, пішки піднімаються на 20 поверх, і в той же день підписують договір, бо гарний вид з вікна", - йдеться у повідомленні.

Станом на 28 грудня, середня вартість оренди однокімнатної квартири - 8,5 тисячі гривень, а до 24 лютого ціна була близько 13 тисяч гривень.

Двокімнатна квартира у середньому коштує 12 тисяч гривень, замість "довоєнних" 21,6 тисяч гривень. Водночас вартість за трикімнатну квартиру впала з 46,1 тисяч гривень до 20 тисяч.

Фото: facebook.com/lun.ua