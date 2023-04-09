Депутати підтримали законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП

Планується запустити таку норму з 2025 року.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №8143 про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств. Про це повідомляє "Судово-юридична газета", інформує ZN.ua.

Депутати підтримали законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП

Законопроєкт передбачає можливість для допомогосподарств здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП за умови, якщо річний дохід від такої діяльності не перевищує 8 мільйонів гривень.

Законопроєкт передбачає ще дві умови:

- подання річної податкової декларації домогосподарства;

- ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства.

Без реєстрації ФОПа домогосподарство зможе займатися такими видами діяльності:

- перукарські та косметологічні послуги;

- юридичні консультації;

- послуги домашньої прислуги;

- догляд за хворими або немічними особами;

- надання індивідуальних уроків (репетитора);

- індивідуальне виховання дітей (гувернер);

- послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

- ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

- технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;

- послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

- роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

- послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- послуги з перевезення вантажу;

- діяльність у сфері ресторанного господарства;

- послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;

- інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Стаття 9 проєкту передбачає, що домогосподарства мають право на податкову знижку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

У разі підтримки ініціативи, автори пропонують ввести її в дію з 2025 року.


Лія Ільченко, ZN.ua





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