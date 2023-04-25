Депутати вирішили законодавчо зменшити кількість видів сигарет в Україні: кажуть, зростає кількість курців

Пропонують заборонити окремі види як тютюнових, так і електронних продуктів.

Народні депутати хочуть заборонити велику групу тютюнових виробів з ароматизованими добавками, а також електронні сигарети. Це передбачає законопроєкт №9227 - "Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення", інформує ZN.ua.

Як пояснюють ініціатори законопроєкту, в Україні після тривалого періоду зниження кількості курців їх кількість знову почала зростати. Аналіз вживання тютюнових виробів показав, що кількість курців зросла саме за рахунок ароматизованих тютюнових виробів й основна група – молодь віком від 18 до 29 років.

Тому під заборону можуть потрапити всі ароматизовані тютюнові вироби.

До списку пропонують внести всі звичайні сигарети з різними добавками та ароматичними капсулами, IQOS та GLO з ароматичними добавками та решта тютюнових виробів з ароматизаторами. У тому числі - електронні одноразові сигарети.

Дослідження показують, що 80% сучасних підлітків починає тепер курити з 12-17 років і як "перший досвід" вибирає ароматизовані зразки. Однак таке захоплення швидко переростає у залежність.

2019 року лише 1% українців вибирав електронні сигарети, 2022 року ця цифра зросла до 7% і в основному - це молодь до 30 років, яка вже звикла до тютюну.

З урахуванням дослідження, народні депутати пропонують заборонити оптовий та роздрібний продаж в Україні таких продуктів для куріння:

  • Цигарки з характерним запахом та/або зі смаком диму (до цієї групи увійдуть айкоси, гло, електронні сигарети)
  • Цигарки, які містять смако-ароматичні добавки в будь-яких компонентах, у тому числі у фільтрі, папері, упаковці, капсулах або мають будь-які характеристики, що дозволяють змінювати запах або смак сигарет, інтенсивність диму, а також тютюну для самокруток.

На цей час цей законопроєкт перебуває на стадії розгляду у профільних комітетах.


Лія Ільченко, ZN.ua





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