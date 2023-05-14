Країни ЄС підтримали заборону на знищення непроданого одягу

На текстильну промисловість припадає п'ята частина викидів парникових газів блоку.

Країни-члени ЄС підтримали заборону на знищення непроданого одягу, пише Financial Times, інформує ZN.ua .

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У такий спосіб вони прагнуть зменшити відходи текстильної промисловості, на яку припадає п’ята частина викидів парникових газів у блоці. За оцінками Європейської комісії, громадяни ЄС щороку викидають майже шість мільйонів тонн текстилю, але лише чверть з них переробляється.

Заборона ще більше підвищить екологічні повноваження Брюсселя, водночас лідери промисловості та політики вже попереджають, що надмірне екологічне регулювання може задушити європейську економіку.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер закликав до «регуляторної паузи» щодо нових екологічних заходів, щоб Європа могла зосередитися на впровадженні вже існуючих законів.

Предмети, які споживачі повертають у магазини, часто викидають або знищують. Те саме стосується і дизайнерських брендів, які воліють знищити надлишок товарів, щоб запобігти їх появі на чорному ринку.

Британський рітейлер Burberry повідомив, що у 2018 році спалив непродані товари на суму 28,6 мільйона фунтів стерлінгів. Після критики, яку викликав такий крок, він змушений був припинити цю практику.

У березні минулого року Брюссель представив план заохочення переробки та повторного використання продуктів у всьому блоці. У ньому зазначається, що знищення непроданих споживчих товарів, таких як текстиль і взуття, стало поширеною екологічною проблемою через швидке зростання онлайн-продажів.

Однак тоді комісія не заборонила знищення непроданого одягу, натомість вимагаючи від усіх великих компаній звітувати про кількість викинутих товарів.

Нині держави-члени ухвалили більш жорсткий підхід, підтримуючи конкретну заборону на знищення «одягу або аксесуарів до одягу», згідно з проектом пропозиції, з яким ознайомилася Financial Times.

Проти такого рішення на початку цього тижня виступила, зокрема, Швеція, де знаходиться гігант роздрібної торгівлі H&M. Франція, Німеччина та Нідерланди наполягали на включенні пропозиції до нових, так званих вимог екодизайну, встановлених ЄС.

«Це дуже відповідає нашій меті щодо захисту навколишнього середовища та переробки. Я не думаю, що це буде додатковим тягарем [для бізнесу]», — сказав один з дипломатів ЄС, який підтримує цю пропозицію.

Інший дипломат побоюється, що ризик того, що переробка або обробка одягу для запобігання його знищенню може підвищити ціни для споживачів, все ж існує. Відповідно до проекту, малий бізнес буде звільнений від заборони, натомість середній бізнес, який має до 249 співробітників і річний оборот менше 50 мільйонів євро, отримає більше часу для адаптації.

Перш ніж стати законом, ухвалена пропозиція має бути підписана міністрами ЄС і узгоджена з Європейським парламентом. Очікується, що країни-члени проголосують за текст 22 травня.

Деякі країни-члени також пропонують поширити цю вимогу на електронні пристрої та взуття.

Пропозиції щодо «екодизайну» також включають «паспорт продукту», в якому міститиметья інформацію про те, як були виготовлені продукти, і вимоги до онлайн-ринків для гарантування того, що вони пропонують продукти, які відповідають правилам.