Нацбанк скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 рази

НБУ вважає ситуацію на валютному ринку контрольованою.

Нацбанк за кілька днів тижня, що закінчується - з 3 по 7 квітня, - купив на міжбанківському валютному ринку 1 млн доларів і продав 126,34 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 125,34 млн доларів, свідчать дані НБУ , інформує ZN.ua .

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Тобто центробанк скоротив продаж валюти у 2,7 раза порівняно з минулим тижнем, коли він продав 343,18 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 62,30 млн доларів і продав 7 369,75 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 7 307,45 млн доларів.

Повідомлялось, що НБУ зберігатиме поточний фіксований курс гривні до долара США до кінця третього кварталу 2023 року, а потім може послабити його на 10% (орієнтовно до 40,23 UAH/USD). На остаточне рішення Нацбанку впливатимуть очікувані у 2024 році обсяги міжнародної фінансової допомоги. Адже саме її надходження у значних об’ємах зимою 2023-го допомогло утримати ситуацію на валютному ринку.