Україна знову експортуватиме електроенергію

Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів.

Україна знову має профіцит генеруючої потужності і відновлює експорт електроенергії. Відповідне розпорядження для здійснення продажу надлишків електроенергії підписав міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Міненерго, інформує ZN.ua.

Україна знову експортуватиме електроенергію
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За даними мністерства, українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності.

«Цього результату вдалося досягти завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено», — йдеться у повідомленні.

Відкриття експорту електроенергії дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, вважають у Міненерго.

Водночас, у відомстві наголосили, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів є пріоритетом, тож експорт працюватиме лише за цієї умови та може бути припинений у разі зміни ситуації.

Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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