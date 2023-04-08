Україна знову експортуватиме електроенергію
Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів.
Україна знову має профіцит генеруючої потужності і відновлює експорт електроенергії. Відповідне розпорядження для здійснення продажу надлишків електроенергії підписав міністр енергетики України Герман Галущенко,
За даними мністерства, українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності.
«Цього результату вдалося досягти завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено», — йдеться у повідомленні.
Відкриття експорту електроенергії дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, вважають у Міненерго.
Водночас, у відомстві наголосили, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів є пріоритетом, тож експорт працюватиме лише за цієї умови та може бути припинений у разі зміни ситуації.
Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.